Военный врач Мирошниченко: медпомощь оказывается не только в уютных белых кабинетах

По словам офицера медслужбы Марии Мирошниченко, медики оказывали помощь раненым бойцам и проводили эвакуацию, находясь под огнем со стороны украинских националистов.

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Лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, которая за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации была награждена медалью «За отвагу», отметила, что иногда врачи вынуждены оказывать медицинскую помощь не только в медицинских учреждениях, но и на линии боевого соприкосновения.

«Медпомощь оказывается не только в уютных белых кабинетах, но и на передовой, непосредственно при ведении огня со стороны противника», - сказала она.

Мирошниченко добавила, что медики оказывали помощь раненым бойцам и проводили эвакуацию, находясь под огнем со стороны украинских националистов.

«Это замечательные люди, которые действительно ратуют за нашу страну и поднимают боевой дух не только тем, кто находится на передовой, но и тем, кто находится здесь. Сейчас у молодежи появляются новые герои, новые лица, с которыми можно вживую пообщаться, познакомиться и перенять что-то очень хорошее», - отметила офицер медслужбы, говоря о выступлениях артистов для участников СВО.

Ранее вывозившая раненых из-под обстрела украинских радикалов ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ Мария Мирошниченко рассказала «Звезде» подробности случившегося. По словам девушки, боевики нацбатальонов специально открыли огонь по санитарной машине, которая эвакуировала пострадавших.