Армия Армия Армия

Военный врач Мирошниченко: медпомощь оказывается не только в уютных белых кабинетах

Максим Крюков
20:04 23.02.2023
По словам офицера медслужбы Марии Мирошниченко, медики оказывали помощь раненым бойцам и проводили эвакуацию, находясь под огнем со стороны украинских националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, которая за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации была награждена медалью «За отвагу», отметила, что иногда врачи вынуждены оказывать медицинскую помощь не только в медицинских учреждениях, но и на линии боевого соприкосновения.

«Медпомощь оказывается не только в уютных белых кабинетах, но и на передовой, непосредственно при ведении огня со стороны противника», - сказала она.

Мирошниченко добавила, что медики оказывали помощь раненым бойцам и проводили эвакуацию, находясь под огнем со стороны украинских националистов.

«Это замечательные люди, которые действительно ратуют за нашу страну и поднимают боевой дух не только тем, кто находится на передовой, но и тем, кто находится здесь. Сейчас у молодежи появляются новые герои, новые лица, с которыми можно вживую пообщаться, познакомиться и перенять что-то очень хорошее», - отметила офицер медслужбы, говоря о выступлениях артистов для участников СВО.

Ранее вывозившая раненых из-под обстрела украинских радикалов ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ Мария Мирошниченко рассказала «Звезде» подробности случившегося. По словам девушки, боевики нацбатальонов специально открыли огонь по санитарной машине, которая эвакуировала пострадавших.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.