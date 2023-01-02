В стране и мире Президент Южной Кореи заявил о готовности к диалогу с лидером КНДР Ирина Елагина Южнокорейский лидер подверг критике «показные саммиты» с Северной Кореей и заявил о готовности к переговорам. © Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал «показными» встречи с Северной Кореей на высшем уровне и заявил о готовности к действенным переговорам. «Совсем нет причин отказываться от саммита. Только народ, вероятно, уже немного устал от показных переговоров на высшем уровне», - процитировало ТАСС заявление южнокорейского лидера в газете «Чосон ильбо. Глава Южной Кореи считает, что переговоры прежде всего должны затронуть сотрудничество в гуманитарной сфере. «В первую очередь надо начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Следует провести определенное число дискуссий, задать направление» - отметил Юн Сок Ёль. Южнокорейский президент считает, что «только так саммит может принести полезные результаты, о которых мы можем сообщить народу и странам-соседям», и выразил уверенность, что «нет причин отказываться от саммита», но полагает, что «показной саммит» едва ли поможет миру на Корейском полуострове. Экспертное мнение и аналитика