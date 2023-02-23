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Экс-полковник США напомнил Киеву о военной хитрости Суворова

Ян Брацкий
19:08 23.02.2023
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил участие Польши в украинском конфликте.
Экс-полковник США напомнил Киеву о военной хитрости Суворова
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор напомнил украинским националистам и иностранным наемникам о способности российских воинов обманывать неприятеля в самые решающие моменты сражений. Экс-полковник вспомнил легендарного российского полководца Александра Суворова, который часто выставлял стрелков в авангарде. Из-за плотной завесы дыма от их выстрелов противник ничего не видел.

«Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно», - цитирует Макгрегора РИА Новости.

Американский военный в отставке уверен, что в современном бою российские войска также с успехом могли бы применить тактику Суворова, а националисты не смогли бы ей что-то противопоставить.

Накануне Дуглас Макгрегор предположил, что Польша с легкостью может стать участницей украинского конфликта. По его мнению, это произойдет, если официальная Варшава разрешит использовать свою территорию для запуска ракет по российским войскам. Польские власти постоянно подталкивают руководство НАТО к прямому столкновению с Москвой, напомнил бывший советник Пентагона. Подобная линия поведения делает потенциально возможным вмешательство Варшавы в конфликт.

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