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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Польша может стать стороной конфликта на Украине

Тимур Шерзад
17:22 22.02.2023
То же самое Дуглас Макгрегор сказал и про страны Прибалтики с Финляндией.
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Польша может стать стороной конфликта на Украине
© Фото: Jakob Ratz, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Польша может стать стороной украинского конфликта. 

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий. Это также касается и стран Прибалтики и Финляндии», - заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор заметил, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия вряд ли разрешат использовать свою территорию как плацдарм для ударов по российским войскам. Но вот в Польше, по его словам, совсем другая ситуация. 

Варшава, как отметил Макгрегор, неоднократно подталкивала НАТО к прямому столкновению с Россией. Эта линия поведения делает возможным и ее непосредственное вмешательство в конфликт.  

Ранее сообщалось, что Пентагон рекомендовал военным не есть булочки с маком.

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