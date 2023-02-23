В стране и мире Нуланд допустила отправку Киеву истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Ян Брацкий Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон будет определять потребности Украины при формировании оружейных поставок. © Фото: Petty Officer 3rd Class Jacqueli, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Страны коллективного Запада рассматривают возможность передачи Украине истребителей четвертого и пятого поколений. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «...Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов. И, как ранее заявил президент США Джо Байден, это решение предстоит принимать им», - рассказала дипломат в интервью газете The Washington Post. Накануне американский бизнесмен Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта. Так миллиардер отреагировал на ее слова о легитимности украинских ударов по территории российского Крыма. Экспертное мнение и аналитика