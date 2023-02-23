В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нуланд допустила отправку Киеву истребителей-бомбардировщиков пятого поколения

Ян Брацкий
19:37 23.02.2023
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон будет определять потребности Украины при формировании оружейных поставок.
Нуланд допустила отправку Киеву истребителей-бомбардировщиков пятого поколения
© Фото: Petty Officer 3rd Class Jacqueli, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Страны коллективного Запада рассматривают возможность передачи Украине истребителей четвертого и пятого поколений. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«...Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов. И, как ранее заявил президент США Джо Байден, это решение предстоит принимать им», - рассказала дипломат в интервью газете The Washington Post.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта. Так миллиардер отреагировал на ее слова о легитимности украинских ударов по территории российского Крыма.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.