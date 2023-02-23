Бойцам в Донбассе передали «Нивы», купленные в рамках проекта «Все для Победы!»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Защитникам Отечества в Донбассе сегодня вручили комплекты, купленные на пожертвования россиян в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для Победы». Очередная «Нива» доставлена разведчикам батальона БАРС-6. Это подразделение одно из самых опытных. Они ликвидируют диверсантов, корректировщиков и шпионов украинских националистов.

Подразделение принимало участие в освобождении многих населенных пунктов. Помимо автомобиля, разведчики получили квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами, а также противодронное ружье. Есть и сюрприз - это гитары с автографами известных артистов и музыкантов. Телеканал «Звезда» является одним из лидеров по объему сбора средств для бойцов в зоне специальной военной операции.

«Спасибо гражданам России и телеканалу "Звезда" за помощь, предоставленную нам, такая техника здесь необходима. Это дрон, например, с помощью которого мы находим и уничтожаем противника. Автомобиль шикарный», - сказал старший разведчик батальона БАРС-6 с позывным «Вилли».

Зрители телеканала «Звезда» собрали больше 55-ти миллионов рублей.

Ранее первая партия подарков военнослужащим к 23 февраля прибыла в зону проведения специальной военной операции. На одной из площадей освобожденного Северодонецка машины выстроились в ряд. Ключи от автомобилей вручили представителям подразделений, которые нашли время и приехали на встречу прямо с передовой.