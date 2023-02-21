Первая партия подарков военным в рамках акции «Все для Победы!» прибыла в зону СВО

Зрители «Звезды» собрали более 40 миллионов рублей на подарки участникам СВО к 23 февраля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Первая партия подарков военнослужащим к 23 февраля для прибыла в зону проведения специальной военной операции. На передовую доставили внедорожники, антидроновые ружья, последние модели квадрокоптеров - с большим зумом и тепловизорами - и многое другое. Все это куплено на средства, собранные в рамках акции Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) - «Все для Победы!». Только зрители телеканала «Звезда» перечислили больше 40 миллионов рублей.

Из Ростова, прямой дорогой в Херсонщину, Запорожскую область, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Автоколонны с российскими внедорожниками едут в сторону городов и сел Донбасса.

На одной из площадей освобожденного Северодонецка машины выстраиваются в ряд. Ключи от автомобилей вручают представителям подразделений, которые нашли время и приехали на встречу прямо с передовой.

Телеканал «Звезда» - лидер по количеству средств, собранных в рамках проекта ОНФ «Все для Победы!» к 23 февраля. На пожертвования телезрителей закуплены более 70 автомобилей повышенной проходимости, которые распределены в 50 подразделениях по всему Донбассу.

«Сотни тысяч людей которые нас поддержали, а самое главное, телеканал Звезда - один из лидеров этого сбора. Огромное вам спасибо за то, что вы сделали», - поблагодарил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Наша съемочная группа с самого начала помогала вести сбор средств для защитников Отечества, освещая боевую работу российских войск. Благодаря нашему участию гуманитарная помощь дошла адресно - именно тем подразделениям, которые больше всего в этом нуждаются.

«Машина будет использоваться для езды по переднему краю, по бездорожью. Отечественный производитель для наших дорог - самая лучшая машина», - отметил военнослужащий 2-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным Север.

Боец сводного полка «Барс» с позывным Сева рассказал, что в подаренном автомобиле установлен гидроусилитель руля, моновпрыск и кондиционер.

«В жаркую пору это будет подарком. Просто потому, что быть во всей этой экипировке в плюс 40 и с кондиционером - только позавидовать можно», - добавил он.

Помимо автомобилей для бойцов, на передовую доставлены отечественные антидроновые ружья и последние модели квадрокоптеров с большим зумом и тепловизорами.

Сейчас в пути еще почти два десятка грузовиков с гуманитарным грузом, собранным на народные деньги. Нашим воинам достанутся тактические аптечки, теплые резиновые сапоги, мультитулы, рюкзаки, печки для бань, а также гитары с автографами известных артистов и музыкантов.