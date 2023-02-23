Армия Актеры «Ленкома» в Центре имени Вишневского показали спектакль для участников спецоперации В рамках мероприятия в фойе клуба Центра состоялась презентация эскиза скульптуры, посвященной подвигам военных врачей в зоне спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артисты Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» поздравили военнослужащих-участников спецоперации, проходящих лечение в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского». Актеры представили спектакль «Все оплачено» на сцене клуба госпиталя. «Это не просто моральная поддержка, а ценная возможность снять накопившейся стресс», - сказал один из военнослужащих после просмотра спектакля. Артисты поблагодарили бойцов за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации и вручили им сладкие подарки. Инициаторами данной встречи стали руководитель театра Марк Варшавер и начальник центра генерал-майор медицинской службы Александр Есипов. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика