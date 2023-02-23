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Актеры «Ленкома» в Центре имени Вишневского показали спектакль для участников спецоперации

18:32 23.02.2023
В рамках мероприятия в фойе клуба Центра состоялась презентация эскиза скульптуры, посвященной подвигам военных врачей в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артисты Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» поздравили военнослужащих-участников спецоперации, проходящих лечение в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского». Актеры представили спектакль «Все оплачено» на сцене клуба госпиталя.

«Это не просто моральная поддержка, а ценная возможность снять накопившейся стресс», - сказал один из военнослужащих после просмотра спектакля.

Артисты поблагодарили бойцов за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации и вручили им сладкие подарки. Инициаторами данной встречи стали руководитель театра Марк Варшавер и начальник центра генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов 

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