Артисты «Ленкома» показали спектакль участниками спецоперации в Центре имени Вишневского

Военным и медикам представили спектакль «Под одной крышей» в постановке Романа Самгина.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Артисты московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» навестили участников специальной операции в Научном центре имени Вишневского, где проходят лечение раненые бойцы. В концертном зале собрались как военные, так и медицинский персонал.

Гости показали спектакль «Под одной крышей» в постановке Романа Самгина. В нем приняли участие народная артистка России Татьяна Кравченко и заслуженная артистка России Олеся Железняк.

По завершению спектакля, актеры пообщались с военными. Они выразили слова благодарности и гордости за героизм, которые были проявлены в ходе выполнения специальной операции.

Это уже не первый приезд «ленкомовцев». Инициаторами творческих встреч стали руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер и начальник Центра генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

Напомним, недавно в Научном центре имени Вишневского для раненых участников специальной операции был организован поэтический вечер. Перед военнослужащими выступил поэт и музыкант Константин Фролов-Крымский.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов