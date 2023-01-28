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Артисты «Ленкома» показали спектакль участниками спецоперации в Центре имени Вишневского

20:21 28.01.2023
Военным и медикам представили спектакль «Под одной крышей» в постановке Романа Самгина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Артисты московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» навестили участников специальной операции в Научном центре имени Вишневского, где проходят лечение раненые бойцы. В концертном зале собрались как военные, так и медицинский персонал.

Гости показали спектакль «Под одной крышей» в постановке Романа Самгина. В нем приняли участие народная артистка России Татьяна Кравченко и заслуженная артистка России Олеся Железняк.

По завершению спектакля, актеры пообщались с военными. Они выразили слова благодарности и гордости за героизм, которые были проявлены в ходе выполнения специальной операции.

Это уже не первый приезд «ленкомовцев». Инициаторами творческих встреч стали руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер и начальник Центра генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

Напомним, недавно в Научном центре имени Вишневского для раненых участников специальной операции был организован поэтический вечер. Перед военнослужащими выступил поэт и музыкант Константин Фролов-Крымский.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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