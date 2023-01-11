«Были одним целым»: певец Shaman выступил перед участниками СВО в подольском госпитале

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «До неба, до Солнца», «Ты моя», «Встанем».

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Российский певец, композитор и автор песен Shaman в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением ВС РФ, выступил перед участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в 1586-ом военном клиническом госпитале, расположенном в подмосковном Подольске.

«Я рад видеть всех вас. Большое спасибо, что пришли. Я счастлив провести это время в компании вместе с вами», - сказал певец перед началом концерта.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «До неба, до Солнца», «Ты моя», «Встанем». Шаман пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения домой с победой.

Ранее заслуженные артисты России навестили раненых участников спецоперации в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области. Среди тех, кто присоединился к акции «Лучшим воинам мира», Сергей Куприк, Александр Левшин, Виктория Тарасова, певица, лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова. В ходе встречи с военнослужащими артисты исполнили популярные песни, в числе которых «Россия - Родина моя», «Катюша», «Земля родная», «Любо», «По камушкам».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.