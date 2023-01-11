Армия Армия Армия

«Были одним целым»: певец Shaman выступил перед участниками СВО в подольском госпитале

05:30 11.01.2023
В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «До неба, до Солнца», «Ты моя», «Встанем».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Российский певец, композитор и автор песен Shaman в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением ВС РФ, выступил перед участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в 1586-ом военном клиническом госпитале, расположенном в подмосковном Подольске.

«Я рад видеть всех вас. Большое спасибо, что пришли. Я счастлив провести это время в компании вместе с вами», - сказал певец перед началом концерта.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «До неба, до Солнца», «Ты моя», «Встанем». Шаман пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения домой с победой.

Ранее заслуженные артисты России навестили раненых участников спецоперации в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области. Среди тех, кто присоединился к акции «Лучшим воинам мира», Сергей Куприк, Александр Левшин, Виктория Тарасова, певица, лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова. В ходе встречи с военнослужащими артисты исполнили популярные песни, в числе которых «Россия - Родина моя», «Катюша», «Земля родная», «Любо», «По камушкам».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:23 В стране и мире
Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем ДНР
21:09 В стране и мире
Видео
Новое оружие и поддержка: что пообещала украинцам прибывшая в Харьков глава МИД ФРГ
18:08 В стране и мире
РИА Новости: Костомарову делают ЭКМО, применяемое для поддержания жизни
17:45 В стране и мире
«Талибан»* опроверг новости о запрете посещения женщинами салонов красоты
15:55 Вопросы истории
Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от ФРГ военные репарации
Популярное
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.