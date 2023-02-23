В Крыму хакеры взломали эфир двух радиостанций

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Украинские хакеры атаковали крымские радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера». Об этом сообщили в редакции радио и в Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

В результате, в Алуште, Белогорске, Судаке и Джанкое приемники какое-то время транслировали гимн Украины и обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», - сообщили РИА Новости в редакции.

Позже вещание удалось восстановить. Накануне похожей атаке подверглись серверы коммерческих радиостанций в нескольких регионах России. В эфире хакеры запустили ложное сообщение о ракетном ударе и сигнал воздушной тревоги. В МЧС РФ россиян успокоили и посоветовали следить за сообщениями в официальных источниках.