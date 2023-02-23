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Историк Кондратович: после распада СССР стало модным сомневаться в подвиге Матросова

Наталья Жадько
16:16 23.02.2023
Герой Великой Отечественной войны Александр Матвеевич Матросов 27 февраля 1943 в бою за деревню Чернушки прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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После распада СССР стало модным сомневаться в подвиге героя Советского Союза Александра Матросова - это делалось для того, чтобы уничтожить великое государство с великой историей. Об этом «Звезде» рассказала заведующая Центром патриотических инициатив им. А.М. Матросова Елена Кондратович.

Герой Великой Отечественной войны Александр Матвеевич 80 лет назад - 27 февраля 1943 - в бою за деревню Чернушки прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой.

Его подвиг не только обеспечил успех наступающим, но и спас десятки жизней советских солдат. И до сегодняшнего дня людям удалось сохранить историческую память об этом событии. Бесстрашный поступок Матросова стал символом мужества и любви к Родине.

После этого подвига сотни красноармейцев так же, как и Матросов, ценой своей жизни не оставляли противнику ни единого шанса на выстрел. Героя Советского Союза посмертно Александру Матросову присвоили спустя четыре месяца после гибели - 19 июня 1943 года. Позднее его именем назвали 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, а сам он зачислен в списки первой роты этой части. Навсегда.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил особую роль армии в жизни общества и страны. Как отметил российский лидер, в этом празднике воплощена глубокая признательность россиян всем тем, кто сражался с врагом за свою землю и свой народ.

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