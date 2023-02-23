Опубликованы кадры подозрительных предметов у дипмиссии Швейцарии в Москве

В настоящее время на месте работают специалисты, а территория посольства оцеплена.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У здания дипломатической миссии Швейцарии в Москве были найдены подозрительные предметы, в результате чего территория посольства была оцеплена. На кадрах, снятых съемочной группой «Звезды», видны половина гранаты и коробка с шариками.

Отмечается, что на месте до сих пор работают специалисты, а владение оцеплено.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что прозрачный пакет, в котором, предварительно, находятся две ручные гранаты, был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве. Кроме того, рядом с подозрительным пакетом найден еще один - в нем находятся шарики, похожие на страйкбольные.