SHOT: пакет с ручными гранатами найден на территории посольства Швейцарии в Москве

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Прозрачный пакет, в котором, предварительно, находятся две ручные гранаты был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, в настоящее время на месте работает полиция и саперы. Сообщается также, что к посольству приехала скорая.

Кроме того, рядом с подозрительным пакетом найден еще один - в нем находятся шарики, похожие на страйкбольные.

Информацию о произошедшем ТАСС подтвердили в правоохранительных органах. По данным агентства, обстановка на месте спокойная, работают саперы и сотрудники полиции.