SHOT: пакет с ручными гранатами найден на территории посольства Швейцарии в Москве
На месте работает полиция и скорая. Ведомство временно перестало работать.
© Фото: МИД РФ, РИА Новости
Прозрачный пакет, в котором, предварительно, находятся две ручные гранаты был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, в настоящее время на месте работает полиция и саперы. Сообщается также, что к посольству приехала скорая.
Кроме того, рядом с подозрительным пакетом найден еще один - в нем находятся шарики, похожие на страйкбольные.
Информацию о произошедшем ТАСС подтвердили в правоохранительных органах. По данным агентства, обстановка на месте спокойная, работают саперы и сотрудники полиции.