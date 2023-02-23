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SHOT: пакет с ручными гранатами найден на территории посольства Швейцарии в Москве

Иван Линдеманн
12:38 23.02.2023
На месте работает полиция и скорая. Ведомство временно перестало работать.
SHOT: пакет с ручными гранатами найден на территории посольства Швейцарии в Москве
© Фото: МИД РФ, РИА Новости
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Прозрачный пакет, в котором, предварительно, находятся две ручные гранаты был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, в настоящее время на месте работает полиция и саперы. Сообщается также, что к посольству приехала скорая.

Кроме того, рядом с подозрительным пакетом найден еще один - в нем находятся шарики, похожие на страйкбольные.

Информацию о произошедшем ТАСС подтвердили в правоохранительных органах. По данным агентства, обстановка на месте спокойная, работают саперы и сотрудники полиции.

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