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В Хабаровске и Новосибирске отметили День защитника Отечества

Сергей Лебедев
14:26 23.02.2023
Торжественные мероприятия проходят в разных городах страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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День Защитника Отечества отмечают по всей России. В разных городах с самого утра проходят торжественные мероприятия. Так, в Хабаровске на мемориале «Вечный огонь» состоялось возложение цветов. В церемонии поучаствовали представители командования Восточного военного округа и силовых структур, юнармейцы и ветераны. Собравшиеся минутой молчания почтили память дальневосточников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Под звуки военного оркестра отдали дань памяти воинам и в Новосибирске. Военнослужащие Центрального военного округа возложили цветы к Монументу славы. Ветераны вместе с юнармейцами и личным составом новосибирского гарнизона почтили память тех, кто боролся за свободу советского народа и мирное небо над головой.

Торжественным маршем у мемориала «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону прошла рота почетного караула и военный оркестр. Красные гвоздики в сквер имени Фрунзе принесли студенты и представители молодежных организаций. Также в церемонии приняли участие представители национально-культурных автономий и общин.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин принял участие в традиционной торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов под аккомпанемент гимна России.

Также глава государства пообщался с военнослужащими.

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