В стране и мире Взрыв произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области Елизавета Потейчук Немногим ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. © Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Объект критической инфраструктуры пострадал при взрыве во Львовской области Украины. Об этом проинформировал глава администрации региона Максим Козицкий. Накануне по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. «Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», - цитирует РИА Новости Козицкого. Вчера власти Киева объявили воздушную тревогу и включили сирены в столице Украины и на территории Киевской области. Сирены воздушной тревоги включили 15 февраля в 14.28. Экспертное мнение и аналитика