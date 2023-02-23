Директор Заворотнюк отказалась комментировать сообщения о выписке актрисы

Артистка с сентября прошлого года проходила лечение в частной столичной клинике от глиобластомы головного мозга.

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Директор российской актрисы театра и кино, телеведущей и певицы Анастасии Заворотнюк не захотела комментировать информацию о выписке артистки.

«Без комментариев, извините», - сказала Марина Потапова в разговоре с RT.

Напомним, во вторник появились сообщения о том, что Заворотнюк выписана из онкологической клиники. Там она с сентября прошлого года проходила лечение в частной столичной клинике от глиобластомы головного мозга - самой агрессивной формы опухоли.

Впервые болезнь у актрисы диагностировали весной 2019 года. Прогнозы медиков тогда звучали как приговор. По статистике, только два процента пациентов с таким диагнозом живут около пяти лет.