Премьер Испании приехал на поезде на Украину

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В четверг на поезде в Киев прибыл испанский премьер-министр Педро Санчес. Об этом чиновник сегодня утром сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня возвращаюсь в Киев», - написал Санчес.

На вокзале премьер-министра встретил замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис. Ожидается, что Санчес встретится с Владимиром Зеленским.

Напомним, в последний раз премьер Испании посещал Украину в апреле прошлого года. Тогда он побывал в Бородянке и Киеве.

Напомним, недавно Украину посетил Джо Байден. В ходе беседы с Владимиром Зеленским он пообещал передать около 700 танков и 1 000 бронемашин. Также президент США анонсировал поставки артиллерийских боеприпасов и передовых ракетных систем залпового огня.