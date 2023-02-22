Экипажи танков Т-72А уничтожили позиции украинских боевиков на правобережье Днепра

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В ходе специальной операции танкисты Южного военного округа продолжают наносить удары по объектам, бронированной технике и живой силе украинских националистов, расположенных на правобережье Днепра в южном секторе СВО. Они успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Координаты получают с помощью беспилотников.

Враг уничтожается с закрытых огневых позиций. Боевые машины находятся в укрытии и не видны противнику, а снаряд летит по баллистической траектории. Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей.

После окончания боевой работы танкисты оперативно меняют позиции для предотвращения ответного огня и уничтожения новых целей. Точность поражения объектов националистов фиксируются также при помощи БПЛА.

Кроме того, экипажи уже готовы встретиться на поле боя с американскими танками. Военных проинструктировали о слабых местах Abrams.

«Размажем эти "Абрамсы". Командир уже полностью провел инструктаж. Мы в курсе о слабых местах танков. Мы готовы», - говорит о западной технике наводчик-оператор с позывным «Тигреныш».

Напомним, ранее командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Бетон» рассказал «Звезде» о защите боевой машины от вражеских ракет. По его словам, нажатия одной кнопки достаточно, чтобы блокировать наведение противника.

Также оператор-наводчик «Прорыва» рассказал, что дальность прицела модернизированного танка позволяет увидеть в него даже мышь с расстояния в два километра.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов