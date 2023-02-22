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Эксперт Камкин заявил, что СНВ выгоден отстающим в современных вооружениях странам

Сергей Лебедев
09:37 22.02.2023
В первую очередь, по словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, договор нужен Соединенным Штатам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: David Hutzler, dpa, GlobalLookPress
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Договор о стратегических наступательных вооружениях выгоден той стороне, которая отстает в гонке вооружений. СНВ в первую очередь нужен Соединенным Штатам. Такое мнение в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Они отстают от нас в гиперзвуке, в таких прорывных технологиях, как "Посейдон" и "Кинжал"», - отмечает эксперт.

По его словам, если в будущем Россия и США вновь будут заключать договор по типу СНВ, то в него американцы будут пропихивать все современные российские технологии. Этого, отмечает Александр Камкин, допустить нельзя.

Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию, которое состоялось во вторник, Владимир Путин заявил о приостановке членства России в СНВ. Президент акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора окончательно. 

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