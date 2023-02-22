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Жительница горевшего в Москве дома рассказала, что пожар устроил «ненормальный сосед»

Анна Касаткина
02:35 22.02.2023
Женщина рассказала, что дым от пожара заполнил все здание.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пожар в здании на Международной улице в Москве возник из-за того, что «ненормальный» сосед поджег вещи возле одной из квартир. Об этом «Звезде» рассказала жительница дома Татьяна Аленская.

«Сказали, сосед поджег эту квартиру. У них (соседей. - Прим.ред.) всегда около квартиры бардак был, и поэтому какой-то ненормальный взял и поджег. Очень страшно», - рассказала она.

По словам женщины, от дыма, заполнившего все вокруг можно было «упасть», хотя она проживает на девятом этаже, а пожар произошел на пятом.

«По всему дому... Там не надо было чувствовать (дым. - Прим.ред.), там просто вовремя надо было выбежать», - добавила собеседница «Звезды».

Аленская отметила, что с собой удалось взять только документы, жильцов временно переместили в хостел.

«Нас до утра, сказали, не пустят домой. Во-первых, задымлено, а во-вторых, дом обесточен», - пояснила она.

Пожар в многоэтажном здании на Международной улице в Москве, где располагается гостиница «МКМ» и жилые квартиры, произошел вечером во вторник. По предварительным данным, один из жителей поджег вещи в холле пятого этажа. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Известно о шести погибших, включая двух детей, и девяти пострадавших. К настоящему моменту пожарные потушили возгорание в доме.

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