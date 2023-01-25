Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: УВЗ

Дальность прицела модернизированного танка Т-90М «Прорыв» позволяет увидеть в него даже мышь с расстояния в два километра. Об этом рассказал наводчик-оператор боевой машины с позывным Седой.

«Здесь новый прицел, который отличается тем, что может видеть противника ночью и днем - он тепловой. Даже видно мышь за два километра», - пояснил он.

Танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение Южного военного округа и уже применяются на передовой специальной военной операции.

Как рассказали в Минобороны России, они оснащены системой управления огнем нового поколения, панорамным прицелом командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами, а также многоканальным прицелом оператора-наводчика.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов