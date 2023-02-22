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Разведчики отработали выход из засады и управление дроном на предельно малых высотах в СВО

Роман Закурдаев
05:49 22.02.2023
Разведчики оттачивают свои навыки в перерывах между боевой работой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боевыми двойками под прикрытием пулемета разведгруппа организованно отходит в глубь леса после попадания в засаду.  Это учебный бой. Разведчики одного из подразделений территориальной обороны оттачивают свои движения до мелочей, чтобы уже в реальной ситуации действовать максимально слаженно.

Разведка на земле и в небе. Дрон в радиусе двух километров прочесывает местность в поиске позиций украинских боевиков. Оператор беспилотника набивает руку, управляя коптером на предельно малых высотах, чтобы не быть обнаруженными средствами радиоэлектронной борьбы противника. 

«РЭБ работает часто. Мы уходим по-разному. В основном мы опускаем птичку и тянем ее на себя», - говорит оператор БПЛА с позывным Вжик.

Такие тренировки происходят каждый раз, когда у разведчиков появляются паузы между рутинной боевой работой. Они не кадровые военные. Но многие прошли и горячие точки, и служили в спецподразделениях. В ряды территориальной обороны некоторые попали, как добровольцы, другие - после курса переподготовки с опытными инструкторами.

Их задача - надежный тыл наших основных войск, тех, кто сражается на переднем крае. Эшелонированная линия обороны, через которую и вражеская диверсионно-разведывательная группа не пройдет. Если потребуется, бойцы и внезапный прорыв противника остановят.

Это не вторая и не третья линия обороны, она значительно дальше от линии соприкосновения, но даже здесь бойцы несут круглосуточное дежурство и соблюдают строгие правила маскировки.

В блиндаже всегда сухо и тепло, нет перебоев с электричеством. Военнослужащие стараются создать себе комфортные условия для проживания. Среди бойцов есть вчерашние инженеры, строители и плотники. 

«На гражданке все работали руками. Очень много деревенских парней, которые знают, как с топором работать, с лопатой», - поясняет боец территориальной обороны под позывным Эвил.

В зону спецоперации, на Донецкое направление бойцы подразделения теробороны прибыли в основном из Башкирии. И власти региона, и его жители поддерживают бойцов, регулярно отправляют им полезные посылки из дома.

«Недавно гуманитарную помощь отправили. Светодиодное освещение, чтоб экономия энергии была. Много чего отправляют. Продукты в основном. Письма ребята пишут, чтобы помнить, что нас дома ждут», - рассказывает боец разведгруппы подразделения территориальной обороны с позывным Чекист.

Трогательные письма от родных и близких в блиндаже всегда на видном месте, как напоминание о родном доме. Недавно с гуманитарной помощью бойцам прислали еще и настоящий башкирский мед.

Ранее корреспондент «Звезды» показал работу госпиталя в зоне спецоперации. Военные медики справляются и с травмами, и с сезонными заболеваниями.

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