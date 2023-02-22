Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке участников СВО

Врио главы ДНР заявил, что серьезно погружен в вопрос помощи участникам СВО и их семьям и займет активную позицию в его решении.

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Донецкая Народная Республика займет активную позицию в вопросе помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции, и их семьям. Об этом после обращения президента России к Федеральному собранию заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Мы в это погружены достаточно серьезно, и, конечно же, согласно поручениям мы тоже примем в этом участие, и здесь мы займем активную позицию», - сказал он.

Он также отметил системный подход государства в отношении закрытия потребностей участников СВО и их родных. По мнению Пушилина, таким образом оно удовлетворяет запрос населения на социальную справедливость.

Ранее в рамках своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для помощи участникам СВО и их семьям. По замыслу главы государства, он должен координировать предоставление им социальной, медицинской, психологической и других видов поддержки.