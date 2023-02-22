Врио главы МЧС по Москве попал в аварию по пути на пожар

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Врио главы ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко госпитализирован после ДТП по пути на пожар на улице Международной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

«При следовании на пожар... в результате ДТП пострадали временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по городу Москва Юрий Ткаченко и его водитель», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что виновник аварии не пострадал. Ткаченко и его водителя госпитализировали. По данным агентства, врио главы ГУ МЧС находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, у него сломана нога.

Пожар в многоэтажном здании на Международной улице в Москве, где располагается гостиница «МКМ» и жилые квартиры, произошел вечером во вторник. По предварительным данным, один из жителей поджег вещи в холле пятого этажа. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Известно о шести погибших, включая двух детей, и девяти пострадавших. К настоящему моменту пожарные потушили возгорание.