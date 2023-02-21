Шесть человек погибли и девять пострадали при пожаре в московском отеле

Из горящего здания спасены 50 человек, среди которых семь детей.

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Шесть человек, включая двух детей, погибли и девять пострадали при пожаре в гостинце «МКМ» на улице Международной в Москве. Об этом со ссылкой на информацию спасателей сообщает РИА Новости.

По последним данным, в результате пожара погибло шесть человек, еще девять пострадали, им оказывают необходимую помощь медики.

В ГУ МЧС России по Москве отметили, что пожар локализован в 22.52 мск. Из здания спасены 50 человек, среди которых семь детей. Всего эвакуированы 200 человек. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Ранее спасательное ведомство опубликовало кадры горящего отеля. На них видно, как от кровли здания поднимается черный дым.