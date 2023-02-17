Минобороны показало кадры боевой работы расчетов «кочующих» минометов в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В российском Минобороны показали кадры боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов с колесным ходом в зоне спецоперации. В описании к видео сказано, что разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений.

Тактика «кочующего» миномета заключается в быстрых и частых сменах позиции - так противнику намного сложнее вести контрбатарейную борьбу.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. На записи можно увидеть корректировку и стрельбу, а также транспортировку - миномет берется на буксир. Непосредственно на огневой рубеж доставляется колесным ходом.

Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы.

Ранее Минобороны показало, как работают расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов