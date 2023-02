В стране и мире Federalist: западные СМИ опускают слова Путина о роли Запада в конфликте на Украине Максим Крюков По словам журналиста The Federalist, западные СМИ не хотят, чтобы люди услышали, что именно президент РФ Владимир Путин сказал о конфликте на Украине. © Фото: Christoph Soeder, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о роли стран коллективного Запада в украинском конфликте правдивы и рациональны. Такое мнение в статье для американского онлайн-журнала The Federalist выразил обозреватель Эдди Скарри. «Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», - говорится в публикации. Скарри отметил, что западные издания специально скрывают от читателей важные моменты из послания главы государства Федеральному собранию. По словам репортера, средства массовой информации акцентируют внимание лишь на решении о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Напомним, ранее обе палаты российского парламента приняли закон о приостановке участия России в ДСНВ. «Звезда» рассказала, как прошли заседания Госдумы и Совета Федерации по принятию данного закона. Автор материала поддержал слова российского лидера о желании Соединенных Штатов и Североатлантического альянса нанести стратегическое поражение РФ и использовании Вашингтоном и союзниками ситуации на Украине для дальнейшей эскалации конфликта. Экспертное мнение и аналитика