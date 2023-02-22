Federalist: западные СМИ опускают слова Путина о роли Запада в конфликте на Украине
Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о роли стран коллективного Запада в украинском конфликте правдивы и рациональны. Такое мнение в статье для американского онлайн-журнала The Federalist выразил обозреватель Эдди Скарри.
«Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», - говорится в публикации.
Скарри отметил, что западные издания специально скрывают от читателей важные моменты из послания главы государства Федеральному собранию.
По словам репортера, средства массовой информации акцентируют внимание лишь на решении о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Напомним, ранее обе палаты российского парламента приняли закон о приостановке участия России в ДСНВ. «Звезда» рассказала, как прошли заседания Госдумы и Совета Федерации по принятию данного закона.
Автор материала поддержал слова российского лидера о желании Соединенных Штатов и Североатлантического альянса нанести стратегическое поражение РФ и использовании Вашингтоном и союзниками ситуации на Украине для дальнейшей эскалации конфликта.