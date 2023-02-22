Минпромторг подготовил проект о частичном возвращении требований техрегламента для авто

С июня предлагается сделать обязательным соответствие всех изготавливаемых на территории России автомобилей экологическому стандарту не ниже «Евро 2».

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило проект предусматривающий с 1 июня 2023 года начать поэтапное возвращение к требованиям технического регламента, регулирующего уровень безопасности выпускаемых авто.

«Минпромторгом России подготовлен проект постановления: постепенное возвращение к действующим требованиям технического регламента, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств», - сказано в послании .

Постановление предусматривает запрет на ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям. Так, с 1 июня 2023 года планируется привести все автомобили изготавливаемые на территории России к стандарту не ниже «Евро-2». К тому же, с ноября того же года планируется предъявлять требования к автомобилям по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

Вдобавок ко всему вышесказанному, все ввозимые в страну машины должны будут оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

«Производители УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) подтвердили готовность к выпуску достаточного количества устройств для покрытия потребности в установке», - заявили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Напомним, в марте 2022 года правительство России ввело запрет на вывоз легковых авто. Кроме легковушек, под санкции попали и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, такие как гоночные машины и фургоны.