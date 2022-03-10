Правительство РФ ввело запрет на экспорт легковых авто, самолетов и беспилотников

Правительство России ввело запрет на экспорт легковых автомобилей, ранее ввезенных из-за рубежа. Он продлится до 31 декабря 2022 года.

Помимо легковых автомобилей, под запрет попадают и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей. В их числе гоночные автомобили и фургоны.

Запрет не коснется моторных транспортных средств, которые рассчитаны на перевозку десяти и более человек. Однако ограничение затронет грузовые суда, яхты, самолеты и беспилотные летательные аппараты, как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

Ранее стало известно, что России вводит временный запрет на экспорт зерновых культур и сахара в страны ЕАЭС, исходя из соображений продовольственной безопасности. Экспорт сахара возможен только на основании лицензий, выданных Минсельхозом РФ.