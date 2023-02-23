Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для участников спецоперации в полевом госпитале

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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили для военнослужащих и добровольцев, завершающих лечение в полевом госпитале в зоне проведения специальной военной операции. Выступление состоялось накануне Дня защитника Отечества. Мероприятие организовано при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

«Замечательное выступление, плеяда артистов, игра на разных инструментах, сборная из мужского и женского коллектива не может не радовать. Я думаю это благотворно скажется на их состоянии и боевом настрое», - прокомментировал медицинский работник госпиталя Егор.

Перед концертом к участникам специальной военной операции обратился представитель военного духовенства ЦВО, который поздравил с праздником, а также пожелал крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.

Затем артисты ансамбля на импровизированной сцене исполнили несколько патриотических песен, а также по традиции сыграли для участников специальной военной операции на музыкальных инструментах: скрипке, гитаре и балалайке.

«Мы получили заряд бодрости, ребята получили заряд энергии на совершение будущих побед. Дело наше правое и победа будет за нами, враг будет разбит!»,- воскликнул солист ансамбля песни и пляски ЦВО Роман Резепин.

Творческий коллектив военного округа с начала проведения СВО регулярно выступает для военнослужащих в местах временной дислокации, в полевых госпиталях. Участники всегда с особой теплотой встречают артистов, а в знак благодарности каждый концерт завершается бурными аплодисментами в адрес коллектива.

Ранее Минобороны организовало телемост с Кызылом между бойцами СВО и их родными. Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, смогли увидеться и передать теплые слова поддержки родным.