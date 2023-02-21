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Минобороны организовало телемост с Кызылом между бойцами СВО и их родными

Евгений Ушаков
06:40 21.02.2023
Такие телемосты проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В канун народного праздника Шагаа (Новый год по лунному календарю) военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, смогли увидеться и передать теплые слова поддержки родным.

Минобороны России организовало телемост из зоны проведения специальной военной операции, в ходе которого мобилизованные смогли пообщаться со своими родными и близкими. Перед участниками телемоста выступили артисты, а также напутственные слова сказал глава республики Владислав Ховалыг. Также военнослужащих поздравил с праздником Лама республики Тыва Гелек Нацык-Доржу Камбы.

«Мы всегда молимся, каждый день проводим обряды для наших защитников. Нашим ребят мы желаем самого лучшего. Самое главное это здоровье и вера, ну и конечно же счастье. Пусть в этот новый год исполнятся все ваши мечты», - сказал лама.

Такие мероприятия организуются регулярно для поднятия боевого духа бойцов ВС РФ и информирования их родных. Последним их них был телемост с военнослужащими, находящимися в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине и их близкими в Новосибирской области.  

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