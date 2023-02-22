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Совфед одобрил закон об ограничении использования иностранных слов

Ян Брацкий
18:34 22.02.2023
Закон предусматривает ограничение на использование англицизмов в СМИ, образовании и госучреждениях.
Совфед одобрил закон об ограничении использования иностранных слов
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Сенаторы Совфеда одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке. Он предполагает установить строгий перечень сфер, в которых за соблюдением языковых норм будут следить с особой тщательностью. Это образование, средства массовой информации, государственные и муниципальные системы.

Сенаторы Людмила Нарусова и Елена Мизулина выразили сомнения относительно нового закона, так как перечня явных англицизмов нет.

«Но с чего-то надо начать. Этот закон - это призыв, у нас есть государственный язык, который должен быть защищен», - приводит РИА Новости заявление Матвиенко.

Шестнадцатого февраля депутаты Госдумы РФ приняли закон о государственном языке. Среди прочего он предусматривает его защиту от чрезмерного использования иностранных слов. В документе прописана недопустимость англицизмов, за исключением случаев, когда им нет аналогов в русском языке.

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