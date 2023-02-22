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Пентагон рекомендовал военным не есть булочки с маком

Максим Крюков
15:38 22.02.2023
Согласно сообщению Минобороны США, потребление семян мака американскими военными «подрывает возможности министерства по выявлению случаев незаконного наркопотребления».
Пентагон рекомендовал военным не есть булочки с маком
© Фото: Klaus Wagenhäuser, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Американским военнослужащим посоветовали не употреблять в пищу семена мака, в том числе в составе хлебобулочных изделий. Данная рекомендация, которая была опубликована Пентагоном, объясняется проблемой успешного прохождения тестов на содержание в крови наркотических средств.

Как отметило Минобороны Соединенных Штатов, в семенах этого растения может быть высокое содержание кодеина - вещества, которое относится к группе опиоидов, что показали проведенные тесты. Потребление семян мака военнослужащими «подрывает возможности министерства по выявлению случаев незаконного наркопотребления», подчеркнули в Пентагоне.

«Военным подразделениям приказано оповещать служащих о необходимости избегать потребления всех семян мака в составе продуктов питания и хлебобулочных изделий», - говорится в записке.

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на заявление представителя Пентагона Николь Швегман, передает, что в военном ведомстве узнали о проблеме, связанной с семенами мака, еще в 2022 году. Профессор медицинского колледжа Университета Флориды Гэри Рейсфилд в свою очередь отметил, что потребление большей части семян мака не оказывает никакого влияния на результаты тестов военных на наркотики. При этом ученый уточнил, что вероятность содержания опиума в семенах выше, если они не были промыты.

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