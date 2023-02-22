В стране и мире Берлускони ответил на слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили» Максим Крюков Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что украинский президент «ничего не знает» о нем. © Фото: Valeria Ferraro, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони резко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что дом итальянского экс-премьера «никогда не бомбили». «Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает», - передает его слова RT, ссылаясь на итальянскую ежедневную газету La Repubblica. Политик также заявил, что «ребенком пережил бомбардировки». Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони упрекнул Берлускони в том, что «к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников». По словам президента Украины, «Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать». Экспертное мнение и аналитика