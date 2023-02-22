Зеленский упрекнул Берлускони в том, что его дом не бомбили

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Владимир Зеленский упрекнул Сильвио Берлускони в том, что его дом никто бомбил. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать», - передает ANSA слова Зеленского.

Таким образом украинский президент ответил на критику Берлускони. На прошлой неделе экс-премьер Италии заявили, что «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы предотвратить конфликт.

Напомним, в октябре прошлого года Сильвио Берлускони заявил, что начало специальной операции России на Украине откатило состояние отношений РФ и Европы ко времени до 2002 года.

По словам Берлускони, когда он был премьер-министром, имел планы сблизить Россию и Европу, чтобы как «укрепленный Запад» они вместе «противостояли главному вызову XXI века, китайскому экспансионизму».