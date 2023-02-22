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Замминистра обороны Шевцова поздравила бойцов с Днем защитника Отечества в госпитале имени Мандрыка

14:25 22.02.2023
Вместе с Татьяной Шевцовой военнослужащих поздравляли воспитанницы Пансиона Минобороны России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова и воспитанницы Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащих в госпитале имени Мандрыка с Днем защитника Отечества. 

Девочки привезли военнослужащим собственноручно испеченные на занятиях по кулинарии блины, ведь идет Масленая неделя, а также приготовленные булочки и кексы, чтобы порадовать защитников Отечества. Вместе с воспитанницами поздравила военнослужащих с наступающим праздником заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

«С Днем защитника Отечества! С учетом Масленицы привезли вам блины, кексы, которые наши воспитанницы испекли сами. Наши девочки, умницы-красавицы, решили вас порадовать сладеньким», - отметила Татьяна Шевцова.

Это не единственное посещение госпиталя воспитанницами Пансиона Минобороны России. Девочки пишут письма бойцам на передовую со словами поддержки и регулярно их передают, выступают с концертами в госпиталях, готовят собственными руками домашние блюда и радуют раненых. Такая моральная поддержка не случайна, ведь большинство воспитанниц - дочери военнослужащих, в том числе и участников специальной военной операции.

Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка - уникальное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения и реабилитации пациентов, оснащенное новейшим диагностическим оборудованием и владеющее самыми современными методами лечения. В нем создана эффективная система оказания специализированной, квалифицированной и врачебной медицинской помощи, а моральную поддержку и хорошее настроение создают именно такое внимание и подарки, сделанные своими руками.

Ранее Татьяна Шевцова исполнила новогоднее желание 9-летней Ульяны из Омска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

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