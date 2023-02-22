France Bleu: ученик французского лицея зарезал учительницу во время урока
Трагедия произошла на занятиях по испанскому языку на глазах у одноклассников подозреваемого.
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Во Франции ученик зарезал учительницу. Трагедия произошла в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз на юго-западе страны на уроке испанского языка, сообщает радио France Bleu.
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