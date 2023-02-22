В стране и мире France Bleu: ученик французского лицея зарезал учительницу во время урока Ян Брацкий Трагедия произошла на занятиях по испанскому языку на глазах у одноклассников подозреваемого. © Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Во Франции ученик зарезал учительницу. Трагедия произошла в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз на юго-западе страны на уроке испанского языка, сообщает радио France Bleu. Напавший на женщину учился в 10-м классе. На место ЧП прибыл министр образования Пап Ндиайе. Юноша задержан. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Ранее стало известно, что в казахстанском Петропавловске полиция задержала девятиклассника, напавшего на троих школьников с ножом и топором. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все пострадавшие доставлены в больницу. Экспертное мнение и аналитика