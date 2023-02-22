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ФСБ РФ задержала с поличным мужчину, планировавшего диверсию на ж/д в Нижневартовске

Максим Крюков
15:02 22.02.2023
По данным регионального управления ФСБ России по Тюменской области, житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги.
ФСБ РФ задержала с поличным мужчину, планировавшего диверсию на ж/д в Нижневартовске
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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На участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ предотвращена диверсия. Задержанный с поличным местный житель, являясь идейным противником проведения спецоперации, планировал поджечь участок ж/д путей и вывести из строя релейные металлические шкафы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ РФ по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры», - передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ («Покушение на совершение диверсии»).

«Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. В ведомстве уточнили, что агент поджег шкафы с аппаратурой. По данным следствия, задержанный в столичном регионе ночью по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

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