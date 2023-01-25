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Татьяна Шевцова исполнила новогоднее желание 9-летней Ульяны из Омска

Алексей Кошкин
22:53 25.01.2023
Девочка мечтала посмотреть, как учатся воспитанницы пансиона Министерства обороны в Москве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова исполнила желание девятилетней Ульяны из Омска. Она очень хотела посмотреть, как учатся воспитанницы пансиона Министерства обороны в Москве. Мечту удалось исполнить благодаря новогодней акции «Елка желаний».

В ходе экскурсии девочке показали уникальный географический класс, который оборудован по последнему слову техники. Помимо классов для основных предметов, Ульяна посетила и инженерный класс имени Королева, где постигают даже основы ракетостроения.

Есть в пансионе и своя теле и анимационная студия. Девочке показали героев мультфильмов, сделанных своими руками. Также Ульяна попала на спектакль, который поставили и сыграли воспитанницы пансиона.

В пансион Ульяна приехала только с мамой. Папа дважды награжденный орденом мужества погиб при выполнении боевой задачи во время специальной операции.

«Папа ее узнал у своего сослуживца, что у него дочь учится в пансионе. Столько восторженных комментариев было. Муж тоже так загорелся. В память о папе исполняем желание тоже», - вспоминает мама Ульяны.

Сама Ульяна - настоящий боец. В свои девять лет она хочет попасть в Москву и понимает, как надо готовиться к поступлению в пансион. Девочки-воспитанницы, пожелав ей удачи, подарили фарфоровую фигурку ученицы, слепленную на одном из уроков.

Но самый главный сюрприз состоялся, когда Ульяне показывали интерактивную библиотеку. В это время ей позвонила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Девочка поделилась с ней восторженными впечатлениями о пансионе. В свою очередь, Татьяна Шевцова рассказала о традициях пансиона и о том, по какими дисциплинами усиленно занимаются воспитанницы.

Напомним, ранее заместитель Министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Макара из Уфы. Мальчик хотел встретиться с Дедом Морозом, посетить его резиденцию в Великом Устюге и увидеть новогоднюю елку.

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