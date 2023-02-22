ОПК Работник завода «Купол» рассказал о сотнях километров проводов внутри ЗРК «Тор» Владислав Кустов «Тор-М2» является эффективным средством перехвата различных летательных аппаратов. Корреспондент «Звезды» пообщался с работниками завода «Купол», где производят ЗРК. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Олег Главатских за свой 15-летний стаж работы на заводе «Купол» уложил в комплексы ПВО десятки тысяч километров проводов. Производство высокотехнологичное, поэтому под броней зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» сложнейшая «нервная система». «С учетом того, что можно сравнить с пятьюдесятью компьютерами, я думаю, что несколько сотен километров будет», - рассказал Олег. Съемочной группе разрешили показать самый первый заезд новенького зенитного ракетного комплекса, а корреспондент «Звезды» побывал внутри боевой машины. «Тор-М2» - современное и эффективное средство ПВО ближнего радиуса. Чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. ЗРК способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика