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Корреспондент «Звезды» устроил тест-драйв новенького ЗРК «Тор-М2»

Владислав Кустов
14:00 22.02.2023
Съемочной группе разрешили показать самый первый заезд зенитного ракетного комплекса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов вместе с нашей съемочной группой побывал внутри боевой машины новенького, выпущенного с завода зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

«Это самый первый заезд нового, только что собранного зенитного ракетного комплекса “Тор-М2”. Так начинается его жизнь. Едем по бездорожью. Задача накатать определенный километраж перед отправкой на боевую службу», - сказал Кустов.

«Тор» ныряет в сугробы, не снижая скорости. Система ПВО всепогодная, значит, должна быть готова ко всему - снегу, грязи, пыли. Но если обстановка сложная, обзор открыт через камеры, которые расположены вокруг всей машины.

«Наверное, примерно так себя чувствуют в подводной лодке. Пространство замкнутое. Все вокруг в аппаратуре. Вот, например, рации. При этом есть переход из отсека в отсек. Здесь оператор и командир управляют антенно-пусковым устройством», - добавил корреспондент.

«Тор-М2» прекрасно зарекомендовал себя в ходе спецоперации на Украине. Комплекс способен обнаруживать различные летательные аппараты противника в воздухе. Чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет.

«Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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