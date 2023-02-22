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В МО РФ заявили о продолжении успешных наступательных действий на Донецком направлении

12:53 22.02.2023
Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении противник за сутки потерял убитыми и ранеными до 250 боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили, что продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем “Южной” группировки войск», - сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери украинских вооруженных формирований в живой силе и военной технике. По его словам, безвозвратные и санитарные потери противника в личном составе - до 250 человек. Также неприятель потерял несколько единиц военной техники - пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. В районе Катериновки уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах Угледара и Пречистовки. Украинская сторона потеряла до 65 человек в личном составе за сутки. Уничтожено несколько единиц украинской военной техники, включая БМП, 152-мм буксируемую гаубицу Д-20 и буксируемую 122-мм гаубицу Д-30. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы противник недосчитался двух своих гаубиц Д-30.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе противника в районах Новоселовского и Масютовки. За сутки уничтожено более 40 украинских боевиков. Также Конашенков рассказал о наступлении наших войск на Краснолиманском направлении. Там нанесено поражение противнику в районах Стельмаховки, Невского и Ямполовки. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 135 человек. Уничтожены БМП, четыре боевые бронированные машины, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении цеха производства минометов украинских боевиков в районе Сум.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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