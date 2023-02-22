Сборщик денег для террористов в Сирии при задержании спросил: «Что случилось-то?»

Операция сотрудников ФСБ прошла настолько быстро, что пособник исламистов не сразу понял, что его задерживают.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

В нескольких регионах России сотрудники ФСБ задержали пятерых пособников исламистов из Сирии. Операция силовиков прошла настолько быстро, что один из подозреваемых не сразу понял, что его задерживают.

«Что случилось-то?» - прокричал при задержании мужчина.

В ходе задержания злоумышленник признался, что уже ранее был судим. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Напомним, ранее в ФСБ России заявили, что задержанные собирали деньги для боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Собранные средства использовались для покупки вооружения, транспортных средств и амуниции.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.