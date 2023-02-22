ФСБ задержала пятерых россиян по подозрению в финансировании боевиков

Злоумышленники собирали деньги на вооружение, транспортные средства и амуницию.

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В Москве, а также в Кировской и Пензенской областях задержали пятерых пособников исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которые собирали деньги для боевиков, находящихся в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Отмечается, что переданные деньги использовались для покупки вооружения, транспортных средств и амуниции. При обыске у задержанных нашли средства коммуникации, платежные инструменты и документальные подтверждения незаконной деятельности.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК России», - заявили в ФСБ России.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали в Севастополе подозреваемого в спонсорстве терроризма. Местный житель переводил деньги на счет террористической организации «Исламское государство»**.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о финансировании терроризма. Высшей мерой наказания в таком случае может являться пожизненное лишение свободы.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.