По словам Берлускони, он имел планы сблизить РФ и Европу, чтобы они вместе «противостояли главному вызову XXI века, китайскому экспансионизму».

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Бывший премьер-министр и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, выступая в Сенате национального парламента заявил, что начало специальной военной операции России на Украине откатило состояние отношений РФ и Европы ко времени до 2002 года.

По словам самого Берлускони, когда он был премьер-министром, имел планы сблизить Россию и Европу, чтобы как «укрепленный Запад» они вместе «противостояли главному вызову XXI века, китайскому экспансионизму».

«Мы вернулись к состоянию до 2002 года, когда Россия была изолирована от Европы, а Европа и Запад объединились против России», - цитирует РИА Новости слова Берлускони.

Ранее мы рассказывали, как Запад убеждает себя и дальше помогать Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о новом «Плане Маршалла» ХХI века. А украинские запросы выкачивают все больше и больше средств у стран Запада.