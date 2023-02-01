Студент РГГУ Жадан описал, как ему удалось написать диплом при помощи нейросети

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Выпускник Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан рассказал «Звезде», почему он решил прибегнуть к помощи нейросети ChatGPT во время написания дипломной работы. Молодой человек утверждает, что нейросеть не сможет написать диплом полностью, она способна лишь собрать его по частям.

«Если попросить чат-бот написать диплом, он не сможет этого сделать. Но можно просить его сделать какие-то части, как, например, написать теоретическую часть по тому, что из себя представляет менеджмент. ChatGPT способен дать ответ, который можно расширить», - объясняет студент.

Александр разъяснил, что нейросеть генерировал текст по конкретным специальным запросам. Студент уточнил, что ChatGPT работает, как классический чат-бот, в котором пользователь оставляет запрос, а нейросеть дает ответ.

«Я считаю, что прогресс нельзя остановить. Как 20 лет назад люди писали дипломы, используя библиотеки, но кто-то выясняет, что есть Google. Сейчас то же самое можно произвести с помощью ChatGPT», - полагает Жадан.

Напомним, Александр Жадан защитил диплом на «удовлетворительно», который был написан за 24 часа при помощи нейросети ChatGPT. Ему удалось написать первую версию диплома всего за 11 часов. Вскоре РГГУ выступил за ограничение доступа к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на учебный процесс.