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В Москве стартовала церемония вручения премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта»

Елизавета Потейчук
21:24 02.02.2023
Конкурс направлен на сохранение исторических, культурных, нравственных традиций России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве в эти минуты награждают героев тыла. Впервые премия «Лицо нации» посвящена бойцам невидимого фронта - помощникам российских военных. Конкурс объединил две тысячи благотворительных фондов, активистов и волонтеров.

Всего в конкурсе представлено 12 номинаций. Наградили учителей, врачей, военных психологов, доноров. Каждый из участников церемонии по мере своих возможностей помогает участникам специальной военной операции на Украине. Экспертами выступили известные писатели, спортсмены и артисты.

«Я считаю, такие мероприятия должны проводится, в такое непростое время. Вдохновляют, чтобы быть людьми», - говорит четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Премия присуждается уже в третий раз. Конкурс направлен на сохранение исторических, культурных, нравственных традиций России, развитие страны и поддержание патриотического духа в обществе.

«В мое время мы выросли на героях. Потом они все куда-то делись. Эта премия - один из способов вернуть героев на экраны, в умы человеческие», - считает телеведущая Арина Шарапова.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня посетил Волгоград по случаю празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. В частности, глава государства принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом Кургане. Затем российский лидер встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. 

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