ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в финансировании терроризма
Сотрудники УФСБ РФ по республике Крым задержали в Севастополе подозреваемого в спонсорстве терроризма. По данным ФСБ, местный житель переводил деньги на счет террористической организации «Исламское государство»*.
«Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований МТО ИГИЛ*», - сообщает Федеральная служба безопасности.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о финансировании терроризма. Высшей мерой наказания в таком случае может являться пожизненное лишение свободы.
Ранее в МИД России сообщили о скрытном спонсорстве ИГИЛ* со стороны США. Спецпредставитель президента России по Афганистану рассказал, что РФ располагает соответствующими данными.
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.