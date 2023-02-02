В стране и мире ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в финансировании терроризма Анастасия Бобылева По имеющимся данным, он переводил деньги на счет террористической организации ИГИЛ*. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудники УФСБ РФ по республике Крым задержали в Севастополе подозреваемого в спонсорстве терроризма. По данным ФСБ, местный житель переводил деньги на счет террористической организации «Исламское государство»*. «Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований МТО ИГИЛ*», - сообщает Федеральная служба безопасности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о финансировании терроризма. Высшей мерой наказания в таком случае может являться пожизненное лишение свободы. Ранее в МИД России сообщили о скрытном спонсорстве ИГИЛ* со стороны США. Спецпредставитель президента России по Афганистану рассказал, что РФ располагает соответствующими данными. * «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика