В Новосибирске поздравили с Днем защитника Отечества 99-летнего ветерана

Михаил Мезин ушел на фронт в 1941 году, два раза был тяжело ранен.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Новосибирске ветеранов уже поздравляют с Днем защитника Отечества. Сотрудницы военной полиции навещают участников Великой Отечественной войны, вручают им цветы и подарки. Одним из первых девушки посетили 99-летнего Михаила Мезина. Фронтовик встретил гостей в парадном кителе со всеми наградами.

Ветеран сердечно благодарил за оказанное ему внимание. Михаил Мезин ушел на фронт в 1941 году добровольцем, когда ему не было даже 18 лет. Воевал под Сталинградом и в Донбассе. Дважды был тяжело ранен. За проявленный героизм награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Поступив в армию рядовым, он прошел все ступени воинской службы и закончил ее уже в звании полковника.

Ранее ансамбль «Красная звезда» поздравил с Днем защитника Отечества 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Александрова в Оренбурге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов